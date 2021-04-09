إيران تكشف حقيقة حجب تطبيق "كلوب هاوس"

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الجمعة، حقيقة حجب تطبيق "كلوب هاوس" في البلاد.

© REUTERS / Carlos Barria أمريكا تطالب إيران برفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي ونقلت وكالة "فارس"، صباح اليوم الجمعة، عن آذري جهرمي، أن "كلوب هاوس" ليس محجوبا، وأن الخلل ليس في الشبكة الداخلية، مؤكدا أن العطل الذي يشاهد في الشبكة يعود لمشغل خدمة الهواتف النقالة "همراه أول" والعمل جار على دراسة المشكلة لحلها.

وقال وزير الاتصالات الإيراني:

إن التحدث حول حجب هذا التطبيق إشاعة للتشويش على الرأي العام.

ويشار إلى أن "كلوب هاوس" Clubhouse تطبيق من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن دخوله حتى الآن من خلال دعوة فقط، ويسمح للأعضاء بالانضمام إلى غرف افتراضية لإجراء مناقشات صوتية حول مختلف الموضوعات.

وعلى عكس شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على الكتابة، فإن النظام الأساسي لتطبيق Clubhouse قائم على الصوت، وليس النص، مما يجعله يبدو وكأنه "بودكاست" تفاعلي أو مكالمة جماعية.