من الدبلوماسية إلى متعاون إعلامي.. وزير خارجية أمريكي سابق ينضم إلى "فوكس نيوز"

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الخميس، عن انضمام وزير خارجية أمريكي سابق إلى كادرها كمساهم ومتعاون في المحتوى.

ونشرت الشبكة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الخميس، أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق سيساهم بتقديم تحليلات عبر جميع المنصات التابعة للشبكة.

In this new role at @FoxNews, I intend to give viewers a candid, no-nonsense look at geopolitics, international relations and the America First policies that helped chart the course for American prosperity and security.https://t.co/pZf9dFVXj6 — Mike Pompeo (@mikepompeo) April 8, 2021

وأكدت أنه من المقرر أن يكون الظهور الأول لبومبيو عبر الشبكة الأمريكية، اليوم الجمعة، في برنامج "فوكس آند فريندز"، حيث أوضحت المديرة التنفيذية للشبكة، سوزان سكوت، في بيان لها، قائلة:

إن بومبيو واحد من أكثر الأصوات المعروفة والمحترمة في أمريكا، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي.

وفي السياق نفسه، نشر بومبيو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الخميس، قائلا:

أنوي إعطاء المشاهدين نظرة غير متحيزة، خالية من الكلام الهراء، على الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية وسياسات أمريكا أولا التي ساعدت برسم مسار الازدهار والأمن الأمريكيين".

ويشار إلى أن مايك بومبيو، قد شغل منصب وزير الخارجية الأمريكية خلال الفترة الواقعة ما بين أبريل/نيسان 2018، وحتى يناير/كانون الثاني 2021.