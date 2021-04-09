فرنسا.. وزير الصحة يعلن رقما قياسيا لتطعيمات كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الجمعة، إنه خلال اليوم الماضي - الخميس - جرى تطعيم 437 ألف شخص ضد فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

باريس - سبوتنيك. وقال فيران لراديو"آر تي إل": "بالأمس حطمنا رقمنا القياسي في التطعيم بـ437 ألف مطعوم خلال 24 ساعة".

وأضاف أن السلطات الفرنسية تهدف إلى تطعيم 20 مليون شخص بحلول منتصف مايو/ أيار.

في وقت سابق، أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، عن خطط لتطعيم جميع الفرنسيين البالغين الراغبين في ذلك، بحلول نهاية الصيف.

، أعلن الرئيس الفرنسي في نهاية شهر مارس/ آذار أن جميع الفرنسيين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً سيتمكنون من التسجيل للحصول على لقاح ضدو "كوفيد19" اعتباراً من منتصف يونيو/ حزيران.

وبدأت حملة التطعيم في فرنسا منذ نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، في المقام الأول جرى تطعيم كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وكانت الحكومة الفرنسية، أعلنت أنها تهدف إلى تطعيم عشرة ملايين شخص على الأقل بالجرعة الأولى من اللقاح حتى منتصف نيسان/أبريل. وبوتيرة تطعيم يومية تبلغ 200 ألف إلى 300 ألف لقاح، وقد نجحت باريس في تحقيق هذا الهدف.

وتعتزم الحكومة أيضا تلقيح عشرين مليون شخص بحلول منتصف أيار/مايو، ثم 30 مليونا مع منتصف حزيران/يونيو.