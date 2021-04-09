سيول تكشف عن أول مقاتلة جوية محلية الصنع لاستبدال طائراتها الأمريكية

كشفت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن نموذج أولي لأول طائرة مقاتلة محلية الصنع، تهدف لإحلالها محل طائراتها الحربية الأمريكية القديمة.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، فقد تم عرض طائرة مقاتلة رمادية اللون تحمل اسم "كيه إف-إكس" كنموذج أولي لأول طائرة مقاتلة محلية الصنع.

عرض الطائرة الكورية جاء خلال احتفال عقد بمقر شركة كوريا لصناعات الفضاء، في مدينة ساتشون الجنوبية.

وكانت كوريا قد أطلقت مشروعا منذ أكثر من 5 سنوات بقيمة 8.8 تريليون وون "7.9 مليار دولار أمريكي" لاستبدال طائرات القوات الجوية القديمة "إف-4" و"إف 5" الأمريكية الصنع في أواخر عام 2015.

من جهته أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه الذي حضر الاحتفال، أن الطائرة الحديثة، ستصبع العمود الفقري للقوات الكورية الجوية، ووصف إطلاقها "بفتح عصر جديد" في عالم الدفاع الوطني المستقل، ولحظة "مهمة" في تاريخ صناعة الطيران في البلاد.

وفي بيان لها قالت وكالة شراء الأسلحة إن "طرح النموذج الأولي يعد خطوة رئيسية في مراحل التطوير لأنه يعني أننا ندخل مرحلة اختبار قدرات المقاتلة بعد بناء ما كان لدينا من رسومات وحسب".

وأكد البيان على أنه سيتم تجهيز الطائرة وتزويدها بـ 10 حجرات لحمل صواريخ جو- جو وأسلحة أخرى، وهي قادرة على الطيران بسرعة 2,200 كيلومتر في الساعة، بمدى طيران يصل إلى 2900 كيلومتر، وتبلغ حمولتها القصوى 7,700 كيلوغرام.

وقالت إن أول اختبار للمقاتلة من المقرر إجراؤه في عام 2022، في حين يتوقع الانتهاء من عملية التطوير بالكامل في 2026، وأن الجيش يخطط لوضع 40 وحدة في الخدمة بحلول 2028، و80 وحدة إضافية بحلول 2032.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية ستصبح الدولة رقم 13 في العالم التي تطور طائرتها المقاتلة الخاصة، عندما تنتهي من عملية التطوير.

وشارك الرئيس مون جيه-إن وغيره من المسؤولين الحكوميين والعسكريين في فعالية الجمعة، فضلا عن ممثلين من دولة إندونيسيا بقيادة وزير الدفاع برابوو سوبيانتو، باعتبارها بلدا شريكا في المشروع.