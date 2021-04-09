الدفاع الأفغانية تعلن قتل وجرح العشرات من طالبان في مناطق متفرقة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة العديد من عناصر حركة طالبان في مناطق متفرقة من البلاد.

وجاء في بيان الوزارة الأفغانية: "استهدفت قوات الأمن والدفاع، أمس عناصر من حركة طالبان في ناحية حصارك بمحافظة ننجرهار، مما أسفر عن مقتل 3 عناصر من حركة طالبان وإصابة 4 آخرين".

37 #Taliban terrorists were killed, 6 were wounded and 3 others were arrested in Arghandab, Shahwali-Kot and Zheria district of #Kandahar Prov. during ANDSF operation last night. Additionally, 50 #IEDs which were placed by Taliban on roads to kill innocent Afghans were defused. pic.twitter.com/CpE3vfXx33 — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) April 9, 2021

وأضاف البيان: "استهدفت القوات الجوية يوم أمس مسلحي طالبان في منطقة ناسي بإقليم بدخشان. ونتيجة لذلك، قُتل 7 عناصر من طالبان. كما استهدفت قوات الدفاع والأمن، بدعم من القوات الجوية، أمس عناصر من حركة طالبان في منطقة أرغنداب بإقليم زابل. وأسفر ذلك عن مقتل 15 من عناصر طالبان وجرح 30 آخرين".

وتابع البيان: "واستهدفت قوات الدفاع والأمن، أمس بدعم من سلاح الجو، عناصر من حركة طالبان في مناطق أرغنداب وزاري وشاه واليكوت بإقليم قندهار. وأسفر ذلك عن مقتل 36 عنصرا من حركة طالبان وإصابة 6 واعتقال 3 آخرين".