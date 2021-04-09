إعلام: الصحة الإسرائيلية تدرس إجازة دخول السواح إلى البلاد

وبحسب موقع قناة "i24"، فإن وزارة الصحة الإسرائيلية تدرس إمكانية السماح لدخول سياح أجانب الى اسرائيل، مشيرة إلى أن تقريرا ينسب لهيئة البث الإسرائيلية "كان" لفت إلى أن السماح سيكون في البداية لدخول المجموعات السياحية المنطمة، وذلك لسهولة مرافقتها والسيطرة عليها.

ونقلت عمن وصفته بـ "مسؤول كبير في وزارة الصحة" أن "اعطاء الأفضلية للمجموعات يأتي من منطلق أنه من الممكن إجراء مراقبة ومتابعة أفضل للوضع الصحي للمشاركين والمسار الذي سيتبعونه في البلاد".

وكان نحمان إش، المنسق الحكومي لكورونا قد صرح بأن السياح الذين يصلون إسرائيل سيجرون اختبارات مصلية يبين امتلاكهم مضادات في أجسادهم.

ولفت إلى أنه وقبل الموافقة على دخول السياح لابد من الاعتراف باللقاحات التي يتم إعطائها بالدول الأخرى، مشيرا إلى أن الاعتراف باللقاح بين هذه الدول واسرائيل يجب أن يكون متبادلا.

وأوضح التقرير أن وزارة الصحة قالت إن سبب عدم اعترافها يعود إلى اكتشافها حالات كثيرة عرضت خلالها شهادات مزيفة في مطار بن غوريون من قبل عائدين من الخارج.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت اليوم عن تسجيل 209 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 42,982 اختبار، وكانت نسبة الفحوصات الايجابية 0.5% منها.

وقالت إن هناك 276 مريضا توصف حالتهم بالخطيرة من بينهم 155 مريض يستعينون بأجهزة تنفس، وإن إجمالي الوفيات بلغ 6,280 حالة في حين بلغت الاصابات النشطة 4,414 اصابة.ووفقا للمعطيات فان 5,304,870 اسرائيلي تلقوا الجرعة الاولى من التطعيم في حين تلقى الجرعة الثانية 4,911,808 اسرائيلي.