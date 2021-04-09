ماذا اكتشف نواب إيرانيون عند زيارتهم أبرز منشأة نووية في البلاد

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يجري بدقة في منشآت فوردو النووية.

وفي تصريح لمراسل وكالة فارس، قال المتحدث باسم اللجنة "أجرى 12 نائبا، معظمهم من لجنتي الأمن القومي والطاقة يومي الأربعاء والخميس، زيارة تفقدية لأربعة مواقع نووية في أصفهان ونطنز وخنداب وفوردو"، وأضاف "أطلع الوفد البرلماني في موقع اصفهان على وحدات إنتاج القضبان وألواح الوقود".

وتابع "كما شاهد أعضاء الوفد البرلماني في موقع أصفهان عملية استكمال مصنع اليورانيوم المعدني، حيث تنص المادة 4 من قانون المبادرة الاستراتيجية على إكمال هذا المصنع في غضون 5 أشهر".

وقال إن النواب لاحظوا تركيب ألف جهاز طرد مركزي IR2m في هذا الموقع، وتركيب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس في موقع نطنز خلال فترة قانونية مدتها 3 أشهر.

ولفت إلى أنه "خلال تفقد موقع فوردو، لاحظنا أن عملية إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وفقًا للمادة 1 من القانون، يتم اتباعها بدقة في 6 سلاسل من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي IR1".