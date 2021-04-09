الولايات المتحدة تقدم إخبارا لتركيا بشأن عبور سفن عسكرية مضيق البوسفور

أكد مصدر في الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بمرور سفينتين حربيتين عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود الأسبوع المقبل.

وكانت قناة "إن تي في" قد أعلنت في وقت سابق عن إبلاغ واشنطن أنقرة بمرور سفينتين حربيتين تابعتين لها عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأسود الأسبوع المقبل.

ووفقا لاتفاقية مونتريو، فإن الولايات المتحدة تلتزم بإبلاغ تركيا بمرور سفنها الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

والجدير بالذكر أن اتفاقية "مونترو" المبرمة عام 1936، توطد سيادة تركيا على مضيقي "البوسفور والدردنيل"، وتحد أيضاً من تواجد السفن الحربية في حوض البحر الأسود للدول غير المطلة، ووفقاً للاتفاقية، فإن تركيا لديها الحق في إغلاق المضيق أمام مرور السفن الحربية الأجنبية، فقط، في حالة الحرب المعلنة.