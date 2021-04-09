وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية

أعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية.

ونعت الصفحة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية في تغريدة لها على "تويتر"، الأمير فيليب، عن عمر يناهز 99 عاما.

وجاء في البيان الذي أعلنه قصر باكنغهام، اليوم في بريطانيا: "أعلنت جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".

It is with deep sorrow that Her Majesty TheQueen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

وأضاف البيان "توفي سموه بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور".

وتزوج الأمير فيليب من الأميرة إليزابيث عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش البريطاني.

© AFP 2021 / Daniel Leal-Olivas الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، يغادر مستشفى الملك إدورد السابع في لندن، بريطانيا 2021

وبحسب "بي بي سي"، يعتبر هذا الزواج من أطول العلاقات المستمرة في تاريخ العرش البريطاني، ونتج عنه أربعة أبناء وثمانية أحفاد و10 أبناء أحفاد.

وغادر زوج ملكة بريطانيا، الأمير فيليب، المستشفى في العاصمة لندن، في منتصف الشهر الماضي، بعد أن أمضى 4 أسابيع في العلاج من عدوى وأجرى عملية في القلب.

© AP Photo / Alastair Grant الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، بريطانيا 2018

وقال شاهد لوكالة "رويترز" إن "دوق إدنبره" غادر مستشفى الملك إدوارد بعد وقت قصير من الساعة 10.30 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، وتم اصطحابه إلى سيارة وهو يجلس على كرسي متحرك، وعاد إلى قلعة وندسور، المقر الملكي غرب لندن، وهو يلوح لمن كانوا بالخارج عند وصوله.

ومنذ دخول الأمير فيليب إلى المستشفى للعلاج، لم يزره علنا سوى نجله الأكبر الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني.

© REUTERS / TOBY MELVILLE الأمير تشارلز مغادرا مستشفى الملك إدوارد السابع، حيث تم قبول والده الأمير البريطاني فيليب، لندن، بريطانيا، 20 فبراير/ شباط 2021

وتم إدخال "دوق إدنبره" إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في 16 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن شعر بتوعك وتلقى العلاج من مرض غير محدد، ولكنه ليس مرتبطا بفيروس "كورونا" المستجد.