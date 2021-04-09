وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية

ونعت الصفحة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية في تغريدة لها على "تويتر"، الأمير فيليب، عن عمر يناهز 99 عاما.
وجاء في البيان الذي أعلنه قصر باكنغهام، اليوم في بريطانيا: "أعلنت جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".
It is with deep sorrow that Her Majesty TheQueen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021
His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn
وأضاف البيان "توفي سموه بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور".
وتزوج الأمير فيليب من الأميرة إليزابيث عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش البريطاني.
وبحسب "بي بي سي"، يعتبر هذا الزواج من أطول العلاقات المستمرة في تاريخ العرش البريطاني، ونتج عنه أربعة أبناء وثمانية أحفاد و10 أبناء أحفاد.
وغادر زوج ملكة بريطانيا، الأمير فيليب، المستشفى في العاصمة لندن، في منتصف الشهر الماضي، بعد أن أمضى 4 أسابيع في العلاج من عدوى وأجرى عملية في القلب.
وقال شاهد لوكالة "رويترز" إن "دوق إدنبره" غادر مستشفى الملك إدوارد بعد وقت قصير من الساعة 10.30 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء، وتم اصطحابه إلى سيارة وهو يجلس على كرسي متحرك، وعاد إلى قلعة وندسور، المقر الملكي غرب لندن، وهو يلوح لمن كانوا بالخارج عند وصوله.
ومنذ دخول الأمير فيليب إلى المستشفى للعلاج، لم يزره علنا سوى نجله الأكبر الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني.
وتم إدخال "دوق إدنبره" إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في 16 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن شعر بتوعك وتلقى العلاج من مرض غير محدد، ولكنه ليس مرتبطا بفيروس "كورونا" المستجد.
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