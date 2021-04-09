الرئيس الأوكراني يلتقي أردوغان غدا

أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيزور تركيا يوم السبت ويلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المصدر أن "زيلينسكي سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا يوم السبت وسيجري محادثات في اسطنبول مع رئيسنا. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بينهما".

وأكدت إدارة الرئيس أردوغان زيارة زيلينسكي يوم السبت، وجاء في بيان الإدارة إن "الاجتماع التاسع لمجلس التعاون التركي الأوكراني رفيع المستوى، الذي يرأسه رئيسا البلدين، طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي، سيعقد في اسطنبول يوم 10 أبريل/نيسان".

ويشار إلى أن الرئيس التركي، كان قد قام بزيارة رسمية مماثلة إلى أوكرانيا، في الـ16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث شارك خلالها في اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. وتم توقيع العديد من الاتفاقيات عقب اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البدين، برعاية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.