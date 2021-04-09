خبير عسكري يكشف الهدف من زيارة الرئيس الأوكراني لتركيا

صرح الخبير العسكري، فيكتور موراكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك" بأن أحد أهداف رحلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تركيا قد يكون محاولة شراء طائرات بدون طيار من طراز "Bayraktar" و"Akinci".

وقال الخبير: "لماذا يسافر إلى تركيا الآن؟ يعتقد الجانب الأوكراني أنه بحاجة إلى طائرات بدون طيار... من أجل زيادة قدرات بلاده القتالية ضد العدوان الروسي، حسب قولهم".

ووفقا له، تفضل أوكرانيا الطائرات وأجهزة الاتصالات الغربية، ومن الممكن أن يتفاوض زيلينسكي لشراء 35 طائرة من نوع "Bayraktar" و"Akinci". ومع ذلك، أعرب الخبير عن شكوكه فيما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من شراء عدد كبير منها.

بالإضافة إلى ذلك، أوكرانيا بالكاد مهتمة بشراء أي منتجات عسكرية تركية أخرى. مؤكدا أن كييف لا تزال تمتلك مصانعا لتصنيع المدرعات من زمن الاتحاد السوفيتي، ولهذا من المستبعد أن يحاول زيلينسكي التفاوض مع تركيا بشأن توريد دبابات أو مركبات مدرعة أو مدفعية.

وأضاف موراكوفسكي: "وبالنسبة للسفن، تركيا قادرة على بناء قوارب وطرادات، لكن لديهم اتفاقيات مع بريطانيا والولايات المتحدة في الوقت الحالي".

ومن المتوقع أن يزور زيلينسكي تركيا ويلتقي بنظيره أردوغان غدا السبت على خلفية الاجتماع التاسع لمجلس التعاون التركي الأوكراني.