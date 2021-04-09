السفارة الروسية فى لندن تعرب عن تعازيها بوفاة الأمير فيليب

أعربت السفارة الروسية في لندن، اليوم الجمعة، عن تعازيها بوفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيت الثانية، وأشارت إلى علاقته بروسيا.

وقالت السفارة في بيان على "تلغرام": "تعازينا القلبية لوفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، لقد حظي دوق إدنبرة، حفيد الإمبراطور الروسي نيكولاس الأول، بالإعجاب وسيحزن عليه الكثير من الروس. أتمنى أن يرحمه الله".

وأعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية.

ونعت الصفحة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية في تغريدة لها على "تويتر"، الأمير فيليب، عن عمر يناهز 99 عاما.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

​وجاء في البيان الذي أعلنه قصر باكنغهام، اليوم في بريطانيا: "أعلنت جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".