بريطانيا تكشف تفاصيل مراسم جنازة الأمير فيليب

قالت كلية الأسلحة البريطانية، إن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية وإن جثمانه سيسجى في قلعة وندسور قبل إقامة الجنازة في كنيسة القديس جورج.

وستكون حضور مراسم دفن الأمير فيليب محصورا بعدد معين من الأشخاص، وطلبت السلطات عدم محاولة المشاركة في هذه المراسم بسبب الجائحة.

Crowds gathered in silence outside Windsor Castle today to lay flowers and pay their respects following the death of the Duke of Edinburgh just months before he turned 100. pic.twitter.com/gtvAN43eoc — Ellie Iorizzo (@EllieIorizzo) April 9, 2021

وجاء في بيان الكلية، "تمت مراجعة ترتيبات الجنازة في ضوء الظروف السائدة الناشئة عن جائحة "كوفيد-19"، ومع الأسف نطلب ألا يحاول المواطنون الحضور أو المشاركة في أي من الأحداث التي تتعلق بالجنازة".

The fact they were married for 73 years! So many shared memories/moments together #DukeOfEdinburgh #PrincePhilip pic.twitter.com/mFVYMjw8K4 — Angela (@_Anji2) April 9, 2021

وقال متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء البريطاني: "على الرغم من أن هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة للكثيرين، فإننا نطلب من المواطنين عدم التجمع فرب المقرات والقصور الملكية، ومواصلة اتباع القواعد الاحترازية خاصة فيما يتعلق بتجنب التجمع في مجموعات كبيرة وتقليل السفر".

Devastating news for the Royal Family and whole UK today following the death of Duke of Edinburgh #RIPPrincePhillip

Across Berks and Bucks there has been tributes flooding in with our reporters bringing you the latest news and reaction - see thread below for the latest: pic.twitter.com/b4tkn9QVh8 — Andrew Colley (@_AndrewColley) April 9, 2021

وتابع المتحدث، "نحن ندعم العائلة المالكة في طلب عدم وضع الزهور قرب المقرات الملكية في هذا الوقت".

وأعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية، عن عمر يناهز 100 عاما.