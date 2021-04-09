بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا أهم القضايا الراهنة

ناقش رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، قضية دونباس وكاراباخ وسوريا و"سبوتنيك V" واتفاقية مونترو للبحر الأسود.

أفاد المكتب الصحفي للكرملين أن محادثة هاتفية جرت بين بوتين وأردوغان يوم الجمعة، بناء على طلب من الرئيس التركي.

وجاء في البيان: "بناء على طلب رجب طيب أردوغان، أوضح فلاديمير بوتين النهج الروسية لحل الأزمة الأوكرانية الداخلية. وتم التأكيد على أن الأساس الذي لا جدال فيه للتسوية هو حزمة تدابير مينسك في عام 2015. وفي الوقت نفسه، تم الإعراب عن القلق من أن الجانب الأوكراني يتهرب من تنفيذ اتفاقات مينسك، واستأنف مؤخرًا الأعمال الاستفزازية الخطيرة التي تهدف إلى تفاقم الوضع على خط الاتصال".

بالإضافة إلى ذلك، استعرض القادة الوضع في ليبيا ولاحظوا بارتياح التزام الأطراف بنظام وقف الأعمال العدائية والتشكيل الناجح للسلطات الانتقالية. وأكدا مجددا على استعدادهم المتبادل لدفع عملية السلام واستعادة وحدة البلاد.

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في وقت سابق "أن الواقع على خط تماس القوات في دونباس مخيف، واستفزازات الجيش الأوكراني ليست فردية، بل متعددة، ووفقا له، فإن روسيا، باعتبارها ليست طرفا في الصراع، لا يمكنها ضمان وقف شامل لإطلاق النار في دونباس، لكنها تستخدم نفوذها لتنفيذ الاتفاقات.

وصرحت موسكو مرارا وتكرارا أنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي وأنها مهتمة بكييف في التغلب على الأزمة السياسية والاقتصادية.

كما ناقش الرئيسان، العرض والإنتاج المشترك المحتمل للقاح "سبوتنيك V" الروسي، وقال البيان "لقد أعربا عن استعدادهما لزيادة التعاون في هذا المجال (مكافحة فيروس كورونا)، بما في ذلك في سياق الإمدادات والإنتاج المشترك المحتمل للقاح (سبوتنيك V) الروسي".

بشكل عام، وكما ورد في الخدمة الصحفية، فإن القادة "ناقشوا بالتفصيل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".

في يناير/كانون الثاني، أعلن ممثل عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أنه توصل إلى اتفاق مع شركة تركية رائدة لتصنيع الأدوية لتصنيع "سبوتنيك V" في تركيا.

في وقت لاحق تم الإبلاغ أيضا عن بدء المفاوضات بشأن توريد اللقاح الروسي إلى الجمهورية. في 9 أبريل/نيسان، وصف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة النتائج الوسيطة للدراسات السمية للقاح الروسي بأنها جيدة.

وقال في وقت سابق إن هذا الدواء سيكون جاهزا للاستخدام على نطاق واسع بعد الانتهاء من البحث.

في 8 أبريل/نيسان، سجلت وزارة الصحة التركية مجددًا أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الوباء بأكمله، أكثر من 55 ألف حالة. تم تسجيل الرقم القياسي السابق في الجمهورية في اليوم السابق (54740 مصابًا).