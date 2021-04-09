صحيفة: الأمير هاري يستعد للعودة إلى بريطانيا

يستعد الأمير هاري للعودة إلى المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ تخليه عن الواجبات الملكية بعد وفاة جده الأمير فيليب، ومن غير الواضح إن كانت ميغان ماركل ستنضم إليه أم لا.

وسيتعين على هاري أن يخضع للعزل الصحي لمدة خمسة أيام بعد عودته إلى بريطانيا، ومن ثم يمكنه الخروج إلى الأماكن العامة بشرط أن تكون نتائج اختبار فيروس كورونا سلبية.

وقال مصدر مقرب من عائلة دوق ساسكس لموقع "ديلي ميل" البريطاني اليوم: "سوف يبذل هاري قصارى جهده للعودة إلى المملكة المتحدة ليكون مع عائلته".

وتابع المصدر، لا يرغب هاري بشيء أكثر من أن يكون مع أسرته وبالأخص مع جدته في هذا الوقت العصيب.

ويذكر أن زوجة هاري حامل بطفلهما الثاني الآن وقال المصدر، إنه من المتوقع أن تحتاج ميغان استشارة طبيب حول ما إذا كان سفرها آمنا، أما بالنسبة لهاري فهو سيسافر بالتأكيد.

وأعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية، عن عمر يناهز 100 عاما.