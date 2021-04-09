نتنياهو ينعي الأمير فيليب

نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 100 عام.

وقال نتنياهو في بيان نشره بحسابه على موقع تويتر: "أتقدم بأحر التعازي لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث والأمير تشارلز والعائلة المالكة ومواطني بريطانيا في وفاة دوق إدنبرة".

وأضاف: "سنفتقد الأمير فيليب كثيرا في إسرائيل وحول العالم".

I express my deepest condolences to Her Majesty Queen Elizabeth, Prince Charles, the Royal Family and the people of the United Kingdom on the passing of the Duke of Edinburgh. Prince Philip was the consummate public servant and will be much missed in Israel and across the world. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 9, 2021

وفي وقت سابق اليوم، قال قصر باكنغهام في بيان: "أعلنت جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".

وأضاف البيان "توفي سموه بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور".

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

وتزوج الأمير فيليب من الأميرة إليزابيث عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش البريطاني.

وبحسب "بي بي سي"، يعتبر هذا الزواج من أطول العلاقات المستمرة في تاريخ العرش البريطاني، ونتج عنه أربعة أبناء وثمانية أحفاد و10 أبناء أحفاد.

وغادر زوج ملكة بريطانيا، الأمير فيليب، المستشفى في العاصمة لندن، في منتصف الشهر الماضي، بعد أن أمضى 4 أسابيع في العلاج من عدوى وأجرى عملية في القلب.

ومنذ دخول الأمير فيليب إلى المستشفى للعلاج، لم يزره علنا سوى نجله الأكبر الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني.

وتم إدخال "دوق إدنبره" إلى مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في 16 فبراير/ شباط الماضي، بعد أن شعر بتوعك وتلقى العلاج من مرض غير محدد، ولكنه ليس مرتبطا بفيروس "كورونا" المستجد.