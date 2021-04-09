أكاذيب وحقائق حول دور الأمير فيليب في الدراما

تباينت صورة الأمير فيلب الراحل في الدراما، ما بين ترويج الأكاذيب ورواية الحقائق.

وأعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية، عن عمر يناهز 100 عام.

وكان أبرز ظهور لشخصية الأمير فيليب في الدراما، بمسلسل "ذا كراون" بمواسمه الأربعة، المعروض على شبكة "نتفلكس"، والذي قدم دوره هوم ألوم مات سميث في أول موسمين، وتوبياس مينزيس في الموسمين الثالث والرابع، فيما سيتولى جوناثان برايس، تأدية دور دوق أدنبرة في الموسمين الأخيرين من المسلسل.

ورصد تقرير منشور عبر موقع "ماري دير" البريطاني الحقائق والأكاذيب، التي أظهرت بها الدراما شخصية الأمير فيليب، والتي جاءت على النحو التالي

- أكذوبة: الأمير فيليب لم يرد الركوع لملكة إليزابيث

وقال كريستوفر ويلسون، الخبير في شؤون العائلة المالكة "تلك رواية مشكوك فيها جدا، لأن الأمير فيليب جاء من أسرة ملكية استعارت الكثير من طقوسها وبروتوكولها من العائلة المالكة البريطانية".

rip prince philip, will always remember this line and scene from the crown xxx❤️ pic.twitter.com/sa0CjFBXNg — the crown struggles (@CrownStruggles) April 9, 2021

​- حقيقة: عانى طفولة صعبة

تلك حقيقة تؤرخها كل كب التاريخ، بداية من طرد عائلة الأمير فيليب من اليونان، وتهريبه في قفص برتقال، إصابته والدته بانهيار عصبي.

حقيقة: أعاد تواصل مع والدته، الأميرة أليس

تمت إعادة الأميرة أليس إلى قصر باكنغهام من اليونان، خلال فترة الاضطرابات السياسية عام 1967، وكان فعليا يتجنبها الأمير فيليب، ولكنه قابلها فيما بعد، وظلا قريبين حتى وفاتها في عام 1969.

Thanks so much to @CriticsChoice, delighted to be nominated along side such a brilliant group actors https://t.co/LbqOCUhmhV — Tobias Menzies (@TobiasMenzies) January 19, 2021

​- أكذوبة: ألقى والديه اللوم عليه في وفاته أخته

المؤرخ الملكي، هوغو فيكرز، يروي قصة وفاة أخت الأمير فيليب في حادث طائرة، رغم أن الملابسات قد تكون متشابهة لكنها بتفاصيل مختلفة تماما، ولا علاقة للأمير فيليب بها على الإطلاق.

- أكذوبة: علاقة الأمير فيليب بفضيحة بروفومو

فضيحة بروفومو، فضيحة جنسية هزت بريطانيا في الستينات تحديدا عام 1963، ولكن تلك الفضيحة لم يكن لها علاقة على الإطلاق بالأمير فيليب بل كان بطلها الرئيسي وزير الحرب، جون بروفومو.

All hail. Congratulations to @TheCrownNetflix for 13 #Emmy nominations including Outstanding Drama Series! pic.twitter.com/YWEr9ABYpX — Netflix Queue (@netflixqueue) July 28, 2020

​- أكذوبة: رد فعل الأمير فيليب على لحظة الهبوط على سطح القمر

لم تقدم أي تقارير إعلامية أو أرشيف القصر الملكي، أي إحاطة بشأن لقاء الأمير فيليب مع طاقم "أبولو 11" الذين هبطوا على سطح القمر خلال زيارتهم إلى بريطانيا.

- حقيقة: علاقة الأمير فيليب بالأميرة ديانا

احتفظ الأمير فيليب بعلاقة ودية مع الأميرة ديانا، حتى بعد انفصالها عن ولي العهد الأمير تشارلز، وكان يتبادل معها الرسائل الخاصة، ما يشير إلى أن علاقتهما كانت مقربة حتى في خضم الأزمات.