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    الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لندن، بريطانيا 8 نوفمبر 2012

    أكاذيب وحقائق حول دور الأمير فيليب في الدراما

    © REUTERS / Olivia Harris
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    تباينت صورة الأمير فيلب الراحل في الدراما، ما بين ترويج الأكاذيب ورواية الحقائق.

    وأعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية، عن عمر يناهز 100 عام.

    الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لندن، بريطانيا 8 نوفمبر 2012
    © REUTERS / Olivia Harris
    بريطانيا تكشف تفاصيل مراسم جنازة الأمير فيليب

    وكان أبرز ظهور لشخصية الأمير فيليب في الدراما، بمسلسل "ذا كراون" بمواسمه الأربعة، المعروض على شبكة "نتفلكس"، والذي قدم دوره هوم ألوم مات سميث في أول موسمين، وتوبياس مينزيس في الموسمين الثالث والرابع، فيما سيتولى جوناثان برايس، تأدية دور دوق أدنبرة في الموسمين الأخيرين من المسلسل.

    ورصد تقرير منشور عبر موقع "ماري دير" البريطاني الحقائق والأكاذيب، التي أظهرت بها الدراما شخصية الأمير فيليب، والتي جاءت على النحو التالي

    - أكذوبة: الأمير فيليب لم يرد الركوع لملكة إليزابيث

    وقال كريستوفر ويلسون، الخبير في شؤون العائلة المالكة "تلك رواية مشكوك فيها جدا، لأن الأمير فيليب جاء من أسرة ملكية استعارت الكثير من طقوسها وبروتوكولها من العائلة المالكة البريطانية".

    - حقيقة: عانى طفولة صعبة

    تلك حقيقة تؤرخها كل كب التاريخ، بداية من طرد عائلة الأمير فيليب من اليونان، وتهريبه في قفص برتقال، إصابته والدته بانهيار عصبي.

    حقيقة: أعاد تواصل مع والدته، الأميرة أليس

    تمت إعادة الأميرة أليس إلى قصر باكنغهام من اليونان، خلال فترة الاضطرابات السياسية عام 1967، وكان فعليا يتجنبها الأمير فيليب، ولكنه قابلها فيما بعد، وظلا قريبين حتى وفاتها في عام 1969.

    - أكذوبة: ألقى والديه اللوم عليه في وفاته أخته

    المؤرخ الملكي، هوغو فيكرز، يروي قصة وفاة أخت الأمير فيليب في حادث طائرة، رغم أن الملابسات قد تكون متشابهة لكنها بتفاصيل مختلفة تماما، ولا علاقة للأمير فيليب بها على الإطلاق.

    - أكذوبة: علاقة الأمير فيليب بفضيحة بروفومو

    فضيحة بروفومو، فضيحة جنسية هزت بريطانيا في الستينات تحديدا عام 1963، ولكن تلك الفضيحة لم يكن لها علاقة على الإطلاق بالأمير فيليب بل كان بطلها الرئيسي وزير الحرب، جون بروفومو.

    - أكذوبة: رد فعل الأمير فيليب على لحظة الهبوط على سطح القمر

    لم تقدم أي تقارير إعلامية أو أرشيف القصر الملكي، أي إحاطة بشأن لقاء الأمير فيليب مع طاقم "أبولو 11" الذين هبطوا على سطح القمر خلال زيارتهم إلى بريطانيا.

    - حقيقة: علاقة الأمير فيليب بالأميرة ديانا

    احتفظ الأمير فيليب بعلاقة ودية مع الأميرة ديانا، حتى بعد انفصالها عن ولي العهد الأمير تشارلز، وكان يتبادل معها الرسائل الخاصة، ما يشير إلى أن علاقتهما كانت مقربة حتى في خضم الأزمات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    نتفليكس, أخبار العائلة المالكة البريطانية, العائلة المالكة البريطانية, الأمير فيليب
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