موسكو تعلق على خطوة لبايدن في الكونغرس

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أعلنت ثمن الروسوفوبيا وخوفها من والصين، بتخصيص الرئيس الأميركي جو بايدن 715 مليار دولار للبنتاغون.

موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على صفحتها على "الفيسبوك"، معلقة على اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخصيص 715 مليار دولار للبنتاغون من أجل احتواء موسكو وبكين على وجه الخصوص:

"أعلن البيت الأبيض عن ثمن الرهاب من روسيا والصين.. وقطع العلاقات مع روسيا والصين سيكلف دافعي الضرائب الأمريكيين 715 مليار دولار إضافية. وهذا مع الدين القومي للولايات المتحدة، الذي ارتفع في أيلول/سبتمبر 2020 إلى 26.9 تريليون دولار".

في وقت سابق نشر البيت الأبيض مشروع الميزانية الرئاسية لعام 2022، والذي ينص على أن بايدن يطلب من الكونغرس تخصيص 715 مليار دولار للبنتاغون، وذلك لاحتواء "التهديد الذي تمثله كل من موسكو وبكين" وفقًا لواشنطن.