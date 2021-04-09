"فايزر" تطلب تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما بلقاح مضاد لكورونا

طلبت شركة "فايزر" للأدوية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الجمعة، السماح لها بتوسيع استخدام اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، ليشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

وناشدت "فايزر" إدارة الغذاء والدواء أن تقوم بتعديل طلبها لها في أواخر العام الماضي، والذي وافقت فيه للشركة على منحها اللقاح لمن تبلغ أعمارهم 16 عاما وما فوق في حالات الطوارئ فقط، بحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة "فايزر/ بيونتك" إن تجاربها السريرية في (المرحلة 3) أظهرت أن لقاحها آمن وفعال بنسبة 100% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، على الرغم من أن النتائج لم تخضع لمراجعة الأقران.

وتعليقا منه على إعلان "فايزر/ بيونتك"، عبر الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، عن أمله في البدء بتلقيح هذه الفئة العمرية قبل بداية العام الدراسي المقبل.

وتزعم شركة "فايزر" إن لقاحها الخاص بـ(كوفيد-19) فعال بنسبة 100% في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

ووفقا لقاعدة بيانات شبكة "إن بي سي" الأمريكية، فقد تلقى ثلث الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، ومن أجل تطعيم كافة سكان أمريكا، يجب أن يتم التصريح باللقاحات للأطفال.

كما تدرس شركة "فايزر" أيضا مدى فعالية اللقاح مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاما، وذلك بعدما منحت جرعات أولى لتلك الفئات العمرية في مارس/ آذار الماضي.

ويأتي طلب شركة "فايزر" من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن السماح لها بتلقيح الأطفال بين عمر 12 و15 عاما بالتزامن مع تسبب عدوى "كورونا" بين المراهقين الصغار والأطفال في تفشي المرض في بعض الولايات الأمريكية، ومنها ميتشيغان، حيث معدلات الحالات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما في أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحسب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولاية.