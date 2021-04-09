وسط مزاعم بتسببهما في وفاته... أول تعليق من هاري وميغان ماركل على رحيل الأمير فيليب

علق الأمير البريطاني هاري، وزوجته، ميغان ماركل، لأول مرة على وفاة جده الأمير فيليب، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 100 عام.

وقال هاري وميغان في رسالة على خلفية سوداء اللون عبر موقع مؤسستهما الخيرية "آرتشيول": "تخليدا لذكرى صاحب السمو الملكي دوق إدنبرة (1921-2021) شكرا لك على خدمتك ... سنفتقدك بشدة".

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ويأتي نعي هاري وميغان للأمير فيليب بعدما ربط مذيع أمريكي على شبكة "فوكس" الأمريكية وفاته بهما، وذلك بسبب لقائهما التلفزيوني المثير للجدل مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، الذي أذيع الشهر الماضي.

ونقلت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية عن أحد مقدمي برنامج "فوكس آند فريندز"، المذاع على شبكة "فوكس" الأمريكية، أن تصريحات الأمير هاري وميغان ماركل الإعلامية الأخيرة تسببت بتوتر واضح لدى الأمير فيليب، الذي توفي اليوم عن عمر 99 عاما.

وألمح المذيع، براين كيلميد، بعد ذلك إلى المقابلة التي أجراها الأمير هاري وميغان ماركل مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، الشهر الماضي، بينما كان جده الأمير فيليب يرقد في المستشفى لإجراء عملية جراحية في القلب وكذلك العلاج من عدوى.

وفي المقابلة التلفزيونية المثيرة للجدل، والتي تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، ادعى الزوجان هاري وميغان ماركل أن أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية ناقش لون بشرة طفلهما الأول آرتشي، مما أثار عاصفة من الاتهامات بأن الأسرة ذات ميول عنصرية.

وقال كيلميد في البرنامج: "هناك تقارير تفيد بأن الأمير فيليب كان غاضبا بعد مقابلة أوبرا وينفري، لذلك فقد كان يحاول التعافي و قد أصيب منها بضرر ".

وأضاف كيلميد أن ما يؤكد مزاعمه هو تعليقات الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان، الذي استقال من برنامجه الصباحي في المملكة المتحدة "صباح الخير يا بريطانيا"، بعد شكاوى عديدة بشأن انتقاداته الموجهة لميغان ماركل وحديثها عن معاناتها في مجال الصحة العقلية.

واقتبس المذيع الأمريكي رسالة مورغان الغاضبة إلى الأمير هاري قبل تقديم استقالته، وهي: "جدك في المستشفى، أنت تعلم أنه ليس بحالة جيدة، هل هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذه المقابلة؟".

ثم علق براين كيلميد قائلا: "من الواضح أنها أضافت بالتأكيد إلى إجهاد الأمير فيليب".

وأعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية، عن 99 عاما.

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أعلنا تخليهما عن صفتهما الملكية العام الماضي، وكذلك عن ألقابها الملكية، وقالا وقتها إنهما يرغبان في أن يكونا مستقلين ماديا بعيدا عن القصر الملكي.