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    الملكة البريطانية إليزابيث الثانية تستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب في قصر بيكنغهام في لندن، 03 يونيو/ حزيران 2019

    ترامب يكشف عن "أعظم إرث" للأمير فيليب بعد وفاته

    © REUTERS / Victoria Jones
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    نعى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الذي توفي، اليوم الجمعة، عن 99 عاما.

    وبعث ترامب وزوجته، ميلانيا ترامب، بأحر التعازي إلى ملكة بريطانيا وبقية أفراد العائلة المالكة في وفاة "دوق إدنبرة"، وذلك في بيان رسمي صادر عنهما، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

    الملكة إليزابيث مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
    © Photo / Facebook / Barack Obama
    أوباما يتحدث عن ذكريات خاصة حول الأمير فيليب
    وقال ترامب في نعيه للأمير فيليب: "لقد حدد الأمير فيليب مفهوما للكرامة والنعمة للبريطانيين، كما أنه جسد الاحتياطي الهادئ والثبات الصارم والنزاهة التي لا تنتهي للمملكة المتحدة".

    كما تطرق الرئيس الأمريكي السابق إلى الفترة التي قضاها الأمير فيليب في البحرية الملكية، حيث قاتل في الحرب العالمية الثانية كضابط بحري قائلا: "على متن بوارج في البحر الأبيض المتوسط​، شهد القتال في البحر، ثم شارك في غزو الحلفاء المحوري لجزيرة صقلية عام 1943، ومثل الكثير من أبناء جيله وفي أحلك أوقات بريطانيا وضع حياته على المحك من أجل الله والبلد وقيم الحرية والحكم الذاتي التي توحد إلى أمريكا والمملكة المتحدة إلى الأبد".

    وتحدث ترامب كذلك عن الأمير فيليب كرفيق مخلص للملكة إليزابيث لمدة 73 عاما، مشيرا إلى "أنه كزوج أظهر نفس الإحساس بالواجب كما هو الحال في الجيش".

    وتابع عن الأمير الراحل: "لقد أعجب به مواطنوه واحترمه الجميع من كافة أنحاء العالم، سيكون نموذجه الاستثنائي في الخدمة والثبات والوطنية هو إرثه الأعظم".

    كما أكد دونالد ترامب أن الأمير فيليب هو أفضل من قام بتعريف كيفية قيام النظام الملكي بفضائل الشعب البريطاني.

    يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب زار ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب في عام 2019، وأحضر لهما هدايا مفضلة خلال زيارته الرسمية التي استمرت 3 أيام إلى المملكة المتحدة.

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    الكلمات الدلالية:
    الملكة إليزابيث, ملكة بريطانيا, الأمير فيليب, ميلانيا ترامب, بريطانيا, أمريكا, دونالد ترامب
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