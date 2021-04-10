تغريم رئيسة حكومة النرويج 20 ألف كرونة لانتهاكها قيود كورونا

وقالت قناة "دويتش فيله" على موقعها إن زولبيرغ تعرضت للغرامة بسبب انتاكها القيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا خلال حفل عيد ميلادها الستين.
وأوضحت الشرطة النرويجية أن زولبيرغ احتفلت بعيد ميلادها الستين بشكل مبالغ فيه بعض الشيء. وتعود الغرامة لحفلين على صلة بعيد ميلاد زولبيرغ الستين، أقيما في نهاية شباط/فبراير، حيث تجمع أفراد أسرتها في منتجع تزلج في جيلو بوسط النرويج.
واعتذرت زولبيرغ بالفعل عن الواقعتين بعدما جرى تسليط الأضواء عليهما، وقالت لقناة (إن آر كيه): "كان يجب أن أتوخى الحذر بشكل أفضل.. شخص مثلي يخبر الآخرين كل يوم عن الحماية من الإصابة كان يجب أن يكون على دراية أفضل بالقواعد".
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، أن بلادها قد تشتري لقاح فيروس "سبوتنيك V" الروسي إذا تمت الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.
ونقل موقع "إن.أر.كيه" عن سولبرغ، قولها أمام برلمان البلاد: "منفتحون على شراء لقاح روسي، إذا كان متاحًا وإذا كان لدينا ثقة فيه ويمكننا شراؤه بمشاركة الاتحاد الأوروبي، لكننا لسنا مستعدين لشراء لقاحات لم تحصل على الموافقة في الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت سولبرغ أن السلطات النرويجية لم تتصل بعد بالجانب الروسي بشأن شراء اللقاح، لكن من غير المرجح أن يكون "سبوتنيك V" متاحًا قبل حزيران/ يونيو المقبل، حيث بحلول هذا الموعد، تأمل سلطات البلاد أن تكون قد وصلت بالفعل إلى مستوى عالٍ من التطعيم.
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