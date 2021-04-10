القوات الأفغانية تلقي القبض على زعيم "داعش" في كابول

أعلن النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح، اليوم السبت، أن القوات الأمنية ألقت القبض على غلام ناصر الخراساني زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في كابول.

كابول - سبوتنيك. وقال صالح، في بيان اليوم: "ألقت المديرية الوطنية لقوات الأمن القبض على غلام ناصر، المعروف باسم الخراساني، أحد القادة الرئيسيين في تنظيم "داعش" الإرهابي وزعيم التنظيم داعش الإرهابي في كابول"[المحظور في روسيا]

وأوضح البيان أن "الخراساني لعب دورًا رئيسيًا في الهجمات الإرهابية والتدميرية في كابول، بالإضافة إلى قضايا القتل والخطف الإرهابية".