استقبال طلبات العاملات الفلبينيات في الكويت خلال 48 ساعة

وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "القبس" الكويتية، أكدت مصادر أن وكالات إرسال العاملات المنزليات الفلبينيات إلى الخارج تترقب صدور قرار عن وزارة العمل في البلاد، يتيح استقبال طلبات الراغبات في العمل داخل منازل الأسر بالكويت، ومن المتوقع صدوره خلال 48 ساعة.

وكانت وكالات إرسال العمالة المنزلية الفلبينية قد عقدت سلسلة اجتماعات، -أحدها الأربعاء الماضي-، مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الكويت، لتحديد بعض الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة الجديدة.

وأوضحت المصادر أن مكاتب استقدام العمالة المنزلية الكويتية مستمرة في تقديم العقود الخاصة بها للتصديق لدى السفارة الفلبينية في الكويت، والمعروفة باسم "جوب أوردر".

ولفتت إلى أن فريق السفارة الفلبينية في الكويت بدأ في التدقيق بالمساكن الخاصة بالعمالة الجديدة، وفق الاشتراطات المطلوبة، والتي سبق أن حُددت في اجتماعات عقدت بين الجانب الفلبيني، مع سكرتارية مكاتب الكويت.

وعن الدول التي يتم استقدام العمالة منها، قالت المصادر إن منصة "بالسلامة"، فعلت استقبال طلبات عودة عاملات المنازل من 6 دول، حيث أضيفت مؤخراً إثيوبيا إلى القائمة، بعد أن كانت الدفعة الأولى من الدول على المنصة هي الهند، سيلان، الفلبين، نيبال، بنغلاديش.

يشار إلى أن أزمة العاملات الفلبينيات، كانت قد تفاقمت إلى حد إثارتها أزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين، استدعت الكويت على إثرها سفيرها من هناك، فيما أبلغت السفير الفلبيني أنه غير مرغوب به.