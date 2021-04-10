وزير الخارجية التركي يهنئ نظيره المصري

هنأ وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، نظيره المصري، سامح شكري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

ونقلت الوكالة، يوم الخميس الماضي، خبرا عاجلا على صفحتها في "تويتر" جاء فيه: "رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتقدم بالشكر للرئيس رجب طيب أردوغان على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الثماني".

#عاجل | وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يهنئ نظيره المصري سامح شكري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 10, 2021

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين المصري والتركي تحسنا ملحوظا على مستوى التصريحات في الأيام الماضية.

وكان مدبولي قد ألقى كلمة نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات القمة العاشرة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية "D-8".

وعبر رئيس الوزراء المصري خلال كلمته عن اهتمام القاهرة بتعزيز التعاون بين مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، لتحقيق المصالح والتطلعات المشتركة بين الأطراف.