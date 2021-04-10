مسؤول أذربيجاني يعبر عن أمنيته بفتح سفارة لبلاده في إسرائيل

عبر رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية في أذربيجان فريد شفييف، عن أمنيته بفتح سفارة لبلاده في إسرائيل، مشيرا إلى أن اليهود يعيشون في أذربيجان منذ 2500 عام.

ووفقا لموقع "i24" الإسرائيلي، وأضاف شفييف أن "الشعب الأذربيجاني والشعب اليهودي لهما تاريخ طويل، وأن العلاقات بينهما عميقة".

وأشار إلى أن "هناك إسرائيليون متأثرون باللوبي الأرميني يعتقدون أن أساس العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان هو النفط والسلاح، ولكن في الواقع هم مخطئون".

وأوضح "أساس هذه العلاقات تاريخي وبيننا علاقات اقتصادية مهمة".

وتابع قائلا إن "الوقت قد حان لفتح سفارة في إسرائيل".

جاء ذلك خلال حفل افتراضي بمناسبة احتفال إسرائيل وأذربيجان بمرور 29 عاما على العلاقات بين البلدين، وحضره مسؤولون من كلا منهما، بمن فيهم سياسيون أذربيجانيون ونائب سفير إسرائيل لدى أذربيجان، دورون بير.