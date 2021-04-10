ريابكوف: لم ولن تجرى اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا على مستوى وزيري الدفاع والخارجية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، بأن روسيا لم ولن تخطط لاتصالات مع واشنطن بشأن أوكرانيا على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع.

موسكو-سبوتنيك.هذا وصرحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، يوم أمس، بأن الولايات المتحدة "تتفاعل" مع روسيا على مختلف المستويات، وبحسب قولها، جرت محادثة على مستوى وزارتي الدفاع الخارجية.

وقال نائب الوزير الروسي لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد اتصالات مع ممثلين أميركيين بشأن أوكرانيا على مستوى وزيري الدفاع والخارجية، ولن تكون. والاتصالات التي جرت قبل حوالي 7-10 أيام تمت على مستويات أخرى وعن مواضيع أخرى".

وأضاف ريابكوف: "كل ما تبقى هو حث واشنطن على اتخاذ نهج أكثر مسؤولية تجاه هذه القضية الخطيرة، وليس إثارة التوترات، وكمسألة ذات أولوية، ضمان اتخاذ موقف أكثر مسؤولية تجاه القضايا المتعلقة ببعض عمليات تبادل المعلومات بين عواصمنا".