المدفعية البريطانية تحيي الأمير فيليب بإطلاق نيرانها في أنحاء البلاد...فيديو

أطلقت المدفعية البريطانية أعيرة نارية في أنحاء المملكة المتحدة، تكريما للأمير فيليب، الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو، اليوم السبت القوات المسلحة البريطانية، متضمنة وحدات مدفعية في لندن وإدنبره وكارديف وبلفاست وجبل طارق، إضافة إلى بعض السفن الحربية، وهي تطلق أعيرة نارية من مدافعها في حدود الساعة 12 ظهرا (11:00 بتوقيت غرينتش)، تكريما للأمير الذي رحل عن عمر 99 عاما.

أعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، يوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية.

ونعت الصفحة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية في تغريدة لها على "تويتر"، الأمير فيليب، عن عمر يناهز 99 عاما.

وجاء في البيان الذي أعلنه قصر باكنغهام في بريطانيا: "أعلنت جلالة الملكة ببالغ الأسى وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".

وغادر زوج ملكة بريطانيا، الأمير فيليب، المستشفى في العاصمة لندن، في منتصف الشهر الماضي، بعد أن أمضى 4 أسابيع في العلاج من عدوى وأجرى عملية في القلب.