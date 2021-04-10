دولة أوروبية تدفع مبلغ 200 يورو للسياح .. بشرط

أعلنت سلطات دولة أروربية عن وجود خطط لتخصيص مبلغ قد يصل إلى 200 يورو للسياح، وذلك ضمن إطار مشروع يهدف لإحياء القطاع السياحي.

ووفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن بيان صادرعن وزارة السياحة في مالطا، سيتمكن السياح من تلقي المبلغ بشرط المكوث لمدة ثلاثة أيام على الأقل الأمر الذي يتطلب حجز غرفة في فندق.

وبحسب البيان: "سيحصل السياح الذين حجزوا في فندق خمس نجوم على مبلغ 200 يورو، وفندق أربع نجوم على مبلغ 150 يورو، وفندق ثلاث نجوم على 100 يورو".

وأوضح وزير السياحة المالطي كلايتون بارتولو: "المشروع يهدف إلى ضمان استئناف السياحة في البلاد".

يذكر أن السياحة تمثل ما يقترب من ثلث اقتصاد مالطا، لكن هذا القطاع تضرر بشدة بسبب أزمة "كوفيد 19".

وفي وقت سابق، حثت حكومة مالطا الاتحاد الأوروبي على تقديم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا، لتسهيل السفر عبر أنحاء القارة.