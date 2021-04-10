مصدر: الولايات المتحدة أنشأت مختبرات بيولوجية في أوكرانيا

كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، عن وجود مختبرات بيولوجية عسكرية في أوكرانيا، معربا عن مخاوف روسيا حول الأمر.

وقال المصدر: "مثل هذه المختبرات موجودة بالفعل، ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضًا في جورجيا. هذ الأمر يثير مخاوفنا".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة نشرت 16 مختبرا بيولوجيا عسكريا في أوكرانيا لإجراء أبحاث "غامضة وخطيرة".

ومن جانبها نفت وزارة الخارجية الأوكرانية وجود مثل هذه المختبرات على أراضيها.

في أيار / مايو من العام الماضي، ذكرت صحيفة "أوكراينسكيي نوفوستي"، نقلاً عن وزارة الصحة في البلاد، أن الولايات المتحدة قامت ببناء ثمانية مختبرات في أوكرانيا تجرى فيها أبحاث مسببات الأمراض الوبائية الخطيرة.

وبحسب الصحيفة تم إنشاء المختبرات في الفترة الممتدة من عام 2005 إلى 2014 في مناطق لفيف، ترانسكارباثيان ، ترنوبل، فينيتسا، خيرسون، دنيبروبيتروفسك وخاركيف.

وفي عام 2019 ، قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن الولايات المتحدة قامت ببناء أكثر من 200 مختبر بيولوجي حول العالم، بما في ذلك في البلدان المجاورة لروسيا مثل جورجيا وأوكرانيا وغيرها.