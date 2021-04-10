المبعوث الأمريكي يدعو الأفغان للتعاون من أجل التوصل لسلام دائم

دعا المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، أطراف الصراع الأفغاني إلى العمل سويا من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب الدائرة هناك، مشيرا إلى أن دول العالم تتوقع أن يصل وفد الجمهورية الأفغانية إلى مؤتمر إسطنبول المقرر انعقاده الشهر الجاري، بخطة واحدة للسلام.

كابول - سبوتنيك. والتقى خليل زاد، اليوم السبت، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله، وبحسب بيان للمجلس حصلت سبوتنيك على نسخة منه، فقد أكد المبعوث الأمريكي خلال الاجتماع "دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود السلام في أفغانستان"، موضحا أن "العالم يتوقع أن تذهب جمهورية أفغانستان الإسلامية إلى مؤتمر إسطنبول بخطة واحدة".

وتابع أن واشنطن تأمل في تسريع عملية السلام، داعيا كل أطراف الصراع في أفغانستان إلى التعاون من أجل إنهاء الحرب والتوصل إلى سلام دائم.

من جانبه أكد عبد الله عبد الله بحسب البيان، الرغبة في إنجاح قمة إسطنبول حول السلام في أفغانستان، مشيرا إلى أن مجلس المصالحة الوطنية اتخذ خطوات مهمة من أجل توحيد وجهات النظر الأفغانية، والوصول إلى إسطنبول بخطة سلام ورؤية مشتركة.