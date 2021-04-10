النمسا تعلن انتهاء المفاوضات بشأن شراء "سبوتنيك V" الروسي

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم السبت، انتهاء المفاوضات مع روسيا بشأن شراء لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

وقال كورتس خلال مؤتمر صحفي:"المفاوضات على العقد وصل إلى النهاية فعليا وهذا يعني أن اقتناءه من قبل النمسا بات ممكننا".

وأشار كورتس إلى أن شراء مليون جرعة من اللقاح الروسي سيعطي زخما إضافيا لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلده.

في وقت سابق، قال كورتس إنه يدعم بشدة شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي، كما أنه سمح بإمكانية تسجيل الدواء على المستوى الوطني إذا تأخرت الموافقة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكان مكتب المستشار النمساوي قد كشف أواخر شهر آذار / مارس، أن فيينا بموجب الصفقة المحتملة تنوي اقتناء مليون جرعة من "سبوتنيك V" سيتم تصديرها على ثلاث دفعات، أي 300 ألف جرعة في نيسان / أبريل و500 ألف في أيار / مايو و200 ألف في حزيران / يونيو.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

وتمت الموافقة على استخدام لقاح"سبوتنيك V" في 58 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة؛ ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصلت عليها الجهات المنظمة الحكومية.