بيان من سعد الحريري يصف خبرا في جريدة لبنانية بالـ"ملفق"

وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للحريري والذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونشرته وسائل إعلام لبنانية فقد أكد أن جريدة الأخبار نشرت في عددها الصادر اليوم، خبراً تصدر صفحتها الاولى تحت عنوان : " الحريري يلغي زيارة دياب للعراق ".

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري البيان التالي:

نشرت جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم، خبراً تصدر صفحتها الأولى تحت عنوان: "الحريري يلغي زيارة دياب للعراق".

١/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) April 10, 2021

وأكد البيان أن الخبر ملفق بنسبة 100%، ولا يمت للحقيقة بأي صلة ويشكل إساءة متعمدة لرئاستي الحكومة في العراق ولبنان.

يؤكد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري ان الخبر ملفق بنسبة ١٠٠٪ ولا يمت للحقيقة باي صلة ويشكل اساءة متعمدة لرئاستي الحكومة في #العراق و #لبنان.

٢/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) April 10, 2021

وكانت الأخبار اللبنانية قد نشرت خبرا اليوم السبت تحت عنوان " الكاظمي يقطع زيارة دياب للعراق: استجابة لضغوط السعودية والحريري"، قالت فيه " كان يُفترض أن يزور حسّان دياب العراق بعد أقل من 10 أيام لتوقيع اتفاق مبدئي للحصول على النفط، قبل أن تُرفع جدران الحصار في وجه لبنان. العراق ألغى الزيارة، بعد تلقّيه ضغوطاً بذلك من الفريق نفسه الذي يُعرقل تأليف حكومة يُحجز فيها مكانٌ لحزب الله وحصّة وازنة لفريق رئاسة الجمهورية. وقبل الضغوط العربية والدولية، ثمة في الداخل من قرّر أن يكون أداةً تنفيذية لمضاعفة حدة الانهيار وسد أي منفذ للمساعدة".