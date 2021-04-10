تعرف على الـ "بيونج E-4B" التي تقل وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل

يصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى إسرائيل، غدا الأحد، في أول زيارة لمسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى الدولة العبرية.

وألقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت الضوء على الطائرة التي ستقل أوستن.

وقالت إنها تعد إحدى طائرات القيادة والسيطرة الأكثر تقدمًا في العالم، لافتة إلى أن الحديث يدور عن طائرة من طراز "بيونج E-4B" تسمى "NightWatch".

وأشارت الصحيفة إلى أن E-4B تعتبر طائرة "يوم القيامة" الأمريكي، وخصصت ضمن أمور أخرى لتمكين وزير الدفاع ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية من إدارة الحرب من الجو، حتى في حالة مهاجمة الولايات المتحدة بأسلحة نووية.

ويبلغ ارتفاع الطائرة نحو 6 طوابق، وهي مزودة بأربعة محركات ضخمة، ويقول سلاح الطيران الامريكي إنها "بمثابة نسخة احتياطية من البنتاغون".

يوجد حاليا أربع طائرات من هذا القبيل تعمل في سلاح الجو الأمريكي. تم تطويرها في سبعينيات القرن الماضي، ولكن بعد ترقية الأنظمة ستظل قيد الاستخدام على الأقل حتى عام 2039.

ونظرا لأنظمة الطائرة المشفرة، والتي تسمح لركابها بتنفيذ مهامهم في الجو كما لو كانوا داخل مكاتبهم في البنتاغون ، فإن الطائرة بمثابة وسيلة النقل المفضلة لوزراء الدفاع الأمريكيين في رحلاتهم حول العالم.

ويقدر سعر كل طائرة من طراز E-4B بنحو 250 مليون دولار، وتقدر كلفة عملياتها بنحو 160 ألف دولار لكل ساعة طيران. يتكون الطاقم الجوي من طيار ومساعد طيار وملاح ومهندس طيران إلى جانب موظفين آخرين: ضباط العمليات وضباط المخابرات وضباط أنظمة الاتصالات ومشغلي أنظمة الأسلحة وضابط الطقس وغيرهم.

ومن السمات المميزة للطائرة "سنام" في جزءها العلوي المعروف بـ "رادوم" (قبة الرادار) والذي يحتوي على جزء كبير من 67 من أطباق الأقمار الصناعية والهوائيات الموضوعة في الطائرة.

"מטוס יום הדין" האמריקני יגיע מחר לישראל | כל הפרטים על הבואינג E-4B של שר ההגנהhttps://t.co/5gQ9FMb6bD@ItayBlumental pic.twitter.com/w2hs53JZBg — ynet עדכוני (@ynetalerts) April 10, 2021

القبة هي أحد عناصر "محفظة الاتصالات" الخاصة بالطائرة، والتي تمنحها القدرة على التواصل مع السفن والغواصات والطائرات وخطوط الهاتف الأرضية، في أي مكان في العالم وأيضا بشكل مشفر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "طائرة يوم القيامة" محاطة بنظام دفاع متقدم لتحييد التأثيرات الكهرومغناطيسية في حالة وجود قنبلة نووية، وحتى اليوم، تظل العديد من قدرات الطائرة سرية.

بفضل إمكانية التزود بالوقود الجوي وخزانات الوقود الضخمة للطائرة، يمكنها البقاء في الهواء لعدة أيام متتالية. وتتسع الطائرة لما يصل إلى 112 شخصا، وتحتوي على 18 سريرا بطابقين وست دورات مياه ومطبخ وغرفة إحاطة وقاعة اجتماعات وغرفة قيادة ومنطقة إدارية.