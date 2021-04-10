تحديد موعد إقامة جنازة الأمير فيليب.. هل يحضر الأمير هاري وزوجته ميغان؟

حدد قصر بكنغهام موعد جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، الذي توفي يوم أمس، عن عمر ناهز 99 عاما.

وقال القصر، اليوم السبت: إن "مراسم الجنازة للأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، ستقام في 17 أبريل الحالي"، مؤكدا أن الأمير هاري "يعتزم الحضور".

وأضاف، "ستقام الصلاة في كنيسة سانت جورج بقلعة وندزور، يسبقها دقيقة صمت وطنية"، مؤكدا عدم وجود حضور عام ولا موكب مسبق.

وأوضح قصر بكنغهام، أن عدد المعزين سيقتصر على 30 شخصا، وأن الجنازة ستتم وفقا للقواعد الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأكد متحدث باسم قصر بكنغهام، بحسب "رويترز"، أن الأمير هاري، الذي انتقل إلى لوس أنجلوس بعد تخليه عن واجباته الملكية، يخطط لحضور الجنازة، لكن زوجته الحامل ميغان نصحها طبيبها بعدم السفر.

وتوفي الأمير فيليب عن 99 عاما بعد أن قضى أكثر من 70 عاما إلى جانب الملكة إليزابيث في قلب النظام الملكي البريطاني.