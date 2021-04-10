تسجيل
17:23 GMT10 أبريل/ نيسان 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    أبي أحمد يوجه رسالة إلى رئيس جيبوتي

    © Sputnik . Михаил Метцель
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104323/35/1043233551_0:250:2751:1798_1200x675_80_0_0_fae5f9d4391997921ca4da67486d4133.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202104101048642416-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A/

    وجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رسالة إلى رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، بعد إعلان إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية خامسة مدتها 5 سنوات.

    ونال عمر جيله نسبة تجاوزت 98 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت، أمس الجمعة، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ.

    وكتب أبي أحمد، على "تويتر"، اليوم السبت: "أهنئ شقيقي رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، على إعادة انتخابه رئيسا لفترة جديدة".

    وتابع: "إثيوبيا تتمنى للرئيس عمر جيله وشعب جيبوتي الرفاهية وأن نبقى جيران وشركاء على الدوام".

    وقال وزير الداخلية، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجيبوتية، إن "الرئيس إسماعيل عمر جيله حصل على أكثر من 167 ألف صوت، وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 أبريل/ نيسان 2021، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.

    This file photo taken on April 02, 2014 shows Djibouti's president Ismail Omar Guelleh waving as he arrives for the 4th EU-Africa summit on April 2, 2014 at the EU Headquarters in Brussels.
    © AFP 2021 / THIERRY CHARLIER
    اسماعيل عمر جيله رئيسا لجيبوتي لفترة خامسة
    وخاض جيله، 73 عاما، الانتخابات في مواجهة منافس واحد فقط هو رجل الأعمال زكريا إسماعيل فرح، 56 عاما.

    وانطلقت، أمس الجمعة، عملية التصويت لـ 215 ألف ناخب مسجل من إجمالي عدد سكان جيبوتي، البالغ عددهم 990 ألف نسمة.

    ويعد عمر جيله أطول رؤساء أفريقيا بقاء في السلطة، وهو ثاني رئيس لجيبوتي منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1977 بعد الرئيس حسن جوليد، الذي تولى السلطة منذ ذلك التاريخ وحتى عام 1999.

    وجرى تعديل دستور جيبوتي عام 2010 لإلغاء ربط الفترات الرئاسية بحدود زمنية، رغم وضع حد للسن عند 75 عاما، ما يعني أن ولاية جيله الخامسة يجب أن تكون الأخيرة.

    إنفوجرافيك... القوة العسكرية لجيشي مصر والسودان في مواجهة إثيوبيا
    © Sputnik
    القوة العسكرية لجيشي مصر والسودان في مواجهة إثيوبيا

    انظر أيضا:

    اتفاق بين تركيا وجيبوتي من أجل تعزيز قطاع التمويل الإسلامي
    السودان يستدعي سفيره في جيبوتي والقائم بالأعمال بالسعودية
    آبي أحمد يتحدث عن قدرات بلاده العسكرية
    بوغدانوف يلتقي سفير جيبوتي ويبحث معه الاستعدادات للقمة الروسية الأفريقية
    إثيوبيا تشهد اتفاق مصر وجيبوتي على إنشاء مشروع عملاق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حبس التقليد المجري القديم، في يوم الاثنين بعد عيد الفصح يرتدي الأهالي الأزياء الشعبية، ويقوم الشباب، أعضاء جمعية ماركال للرقص والفنون الشعبية، بصب الماء على الفتيات الشابات، في مينفوكساناك، المجر، 5 أبريل 2021.
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    المصارف اللبنانية تلقي المسؤولية على السلطات
    المصارف اللبنانية تلقي المسؤولية على السلطات
    إنفوجرافيك... القوة العسكرية لجيشي مصر والسودان في مواجهة إثيوبيا
    القوة العسكرية لجيشي مصر والسودان في مواجهة إثيوبيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك