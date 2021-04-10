 اعتقال 20 شخصًا عقب أعمال شغب في هلسنكي

احتجزت الشرطة الفنلندية، اليوم السبت، ما لا يقل عن 20 شخصًا خلال أعمال الشغب التي اندلعت في وسط العاصمة الفنلندية.

وكتبت شرطة هلسنكي في تغريدة على "تويتر": "تجمع المتظاهرون وسط المدينة احتجاجا على القيود المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا".

— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) April 10, 2021

وحذرت الشرطة المتظاهرين من أن المظاهرة غير قانونية ودعت الحشود إلى التفرق.

ولاحقا أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، أن الحكومة الفنلندية تخطط للبدء التدريجي في تخفيف القيود المفروضة على البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر نيسان / أبريل الجاري، مضيفة "أن انتشار الفيروس ما زال شديدا ويجب عدم رفع القيود قبل الأوان".