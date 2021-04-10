صورة.. طيار مقاتل أمريكي يرتدي زيا يحمل العلم الروسي

ظهر أحد الطيارين الأمريكيين مرتديا زيًا عسكريا يحمل رموز العلم الروسي، وذلك خلال التدريبات المشتركة مع القوات الجوية البريطانية.

ويظهر الطيار المقاتل في الصورة التي نشرت عبر الحساب الرسمي لقاعدة القوات الجوية البريطانية على "الفيسبوك" داخل المقاتلة مرتديا بزة كتب عليها كلمة "روسيا" مرفقة بالعلم الروسي.

وأوضح موقع "أفييشينست" في وقت لاحق، أنه تم استخدام الرموز الروسية حصريًا خلال التدريبات المشتركة للقوات الجوية البريطانية الأمريكية.