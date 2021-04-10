تشاد... إغلاق مكاتب الاقتراع بعد تصويت العسكريين في الانتخابات الرئاسية

أغلقت اليوم السبت، مكاتب الاقتراع أبوابها في أنحاء تشاد بعد تصويت العسكريين في الانتخابات الرئاسية والذي يسبق تصويت المدنيين المقرر غدا الأحد، والذي يشارك فيها 7 مرشحين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته إدريس ديبي.

نواكشوط- سبوتنيك. وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن عملية تصويت قوات الدفاع والأمن انتهت وأغلقت جميع المكاتب في السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأكد المصدر أن العملية مرت بسلام ولم يسجل أي حادث يعكر صفوها وأن التأخير الذي تم تسجيله صباح اليوم تم تداركه بتنظيم صفوف المصوتين.

وبدأ تصويت الأمنيين والعسكريين في الانتخابات الرئاسية في تشاد صباح السبت وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويتوجه الأحد نحو 7.4 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم من بين 7 مرشحين يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته إدريس ديبي الذي يسعى للفوز بولاية سادسة من الدور الأول، كما أكد في آخر مهرجان انتخابي له مساء الجمعة.