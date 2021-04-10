البرهان يبعث رسالة إلى الملكة إليزابيث

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، رسالة تعزية، إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، بوفاة زوجها الأمير فيليب، الذي توفي يوم أمس، عن عمر ناهز 100 عام.

ذكرت ذلك وكالة وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن البرهان أعرب في رسالته عن خالص التعازي وأصدق المواساة للملكة إليزابيث وللشعب البريطاني

وقال البرهان إن "الأمير فيليب كان زعيما حكيما مخلصا للعرش والمملكة المتحدة"، مشيرا إلى أنه كان يكرس حياته الطويلة لخدمة قضايا السلام والتنمية".

وحدد قصر بكنغهام، موعد جنازة الأمير فيليب، مشيرا إلى أن مراسم الجنازة ستقام في 17 أبريل/ نيسان الجاري وأنه "ستقام الصلاة في كنيسة سانت جورج بقلعة وندزور، يسبقها دقيقة صمت وطنية".

وأكد القصر عدم وجود حضور عام ولا موكب مسبق وأن عدد المعزين سيقتصر على 30 شخصا، وأن الجنازة ستتم وفقا للقواعد الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.