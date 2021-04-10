لهذا السبب.. رئيس وزراء بريطانيا لن يشارك في جنازة الأمير فيليب

أعلنت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لن يحضر جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، المقررة السبت المقبل.

ونقلت "رويترز"، اليوم السبت، عن بيان للحكومة أن عدم مشاركة جونسون في الجنازة، تأتي بهدف إفساح المجال لأكبر عدد ممكن من أفراد العائلة المالكة للمشاركة في الجنازة في ظل قيود جائحة كورونا.

وقالت الحكومة في بيان: "نتيحة لقيود وباء كورونا، 30 شخصا فقط سيكون بإمكانهم حضور جنازة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".

وأضاف البيان أن: "رئيس الوزراء أراد طوال الوقت أن يتصرف وفقا لما هو أفضل للعائلة المالكة، ولذلك لن يحضر الجنازة يوم السبت".

وأعلن قصر بكنغهام اليوم السبت: أن "مراسم الجنازة للأمير فيليب، ستقام في 17 أبريل الحالي"، مؤكدا أن الأمير هاري "يعتزم الحضور".

وأضاف: "ستقام الصلاة في كنيسة سانت جورج بقلعة وندزور، يسبقها دقيقة صمت وطنية"، مؤكدا عدم وجود حضور عام ولا موكب مسبق.

وتوفي الأمير فيليب عن 99 عاما بعد أن قضى أكثر من 70 عاما إلى جانب الملكة إليزابيث في قلب النظام الملكي البريطاني.