وفاة رامسي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق ومحامي صدام حسين

وأعلنت المؤسسة والمكتبة التي تحمل اسم ليندون جونسون (الرئيس الأمريكي الـ 36)، الذي خدم في عهده، عن "فقدان رامسي كلارك، الموظف الحكومي المتفاني ووزير العدل الأسبق" بين عامي 1967 و1969.

وبحسب "نيويورك تايمز"، توفي رامسي كلارك في اليوم السابق في منزله في مانهاتن، وأعلنت أخته شارون ولش خبر وفاته.

One of the good guys https://t.co/MzYUi0m3uq — mass ave curmudgeon (@mass_ave) April 10, 2021

وأشرف كلارك عندما كان وزيرا للعدل على تطوير "قانون الإسكان العادل"، وهو سلسلة من القوانين ضد التمييز في الإسكان والتوظيف، وعارض عقوبة الإعدام، كما كان من أشد معارضي التدخلات العسكرية لبلاده في الخارج بداية من فيتنام وصولا إلى العراق.

وانضم كلارك إلى فرق الدفاع عن عدة شخصيات مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين.