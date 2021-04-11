زلزال شدته 4.5 درجة يضرب سواحل اليونان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الأحد، سواحل اليونان، دون أن يسفر عن وقوع أي ضحايا أو أضرار.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح المركز، أن الزلزال تم تسجيله عند الساعة 22.53 بالتوقيت العالمي (01.53 بتوقيت موسكو).

ووقع مركز الزلزال على بعد 11 كيلومترا من جزيرة إيثاكا، وعلى عمق ثمانية كيلومترات.

وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرّض لهزّات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.