كيف نعى ولي عهد بريطانيا والده الأمير فيليب... فيديو

وقال في بيان أمام الصحفيين، وشاركه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أردت بشكل خاص أن أقول إن والدي لأفترض أن السنوات السبعين الماضية قدم الخدمة الأكثر تميزا وتكريسا للملكة ولأسرتي وللبلد، ولكن أيضا لكل دول الكومنولث".
واختتم الأمير تشارلز بيانه: "لقد كان والدي العزيز شخصا مميزا للغاية، وأعتقد أنه قبل كل شيء كان سيكون مندهشًا من رد الفعل والأشياء المؤثرة التي قيلت عنه، ومن وجهة النظر هذه نحن وعائلتي ممتنون للغاية لكل ذلك، وهذا ما سوف يدعمنا خلال هذه الخسارة وفي هذا الوقت الحزين بشكل خاص. شكرا لكم".
وأعلن قصر بكنغهام، أمس السبت، أن "مراسم الجنازة للأمير فيليب ستقام في 17 نيسان/ أبريل الجاري"، مؤكدا أن الأمير هاري "يعتزم الحضور".
The Prince of Wales pays tribute to The Duke of Edinburgh on behalf of The Royal Family. pic.twitter.com/tDP0rkKGzc— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 10, 2021
وأضاف: "ستقام الصلاة في كنيسة سانت جورج في قلعة وندزور، يسبقها دقيقة صمت وطنية"، مؤكدا عدم وجود حضور عام ولا موكب مسبق.
وتوفي الأمير فيليب عن 99 عاما بعد أن قضى أكثر من 70 عاما إلى جانب الملكة إليزابيث في صميم النظام الملكي البريطاني.
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