كيف نعى ولي عهد بريطانيا والده الأمير فيليب... فيديو

نعى ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، أمس السبت، والده الأمير فيليب، الذي توفي عن عمر 99 عاما.

وقال في بيان أمام الصحفيين، وشاركه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أردت بشكل خاص أن أقول إن والدي لأفترض أن السنوات السبعين الماضية قدم الخدمة الأكثر تميزا وتكريسا للملكة ولأسرتي وللبلد، ولكن أيضا لكل دول الكومنولث".

وتابع: "كما يمكنكم أن تتخيلوا، فإن عائلتي وأنا نفتقد والدي بشدة، لقد كان شخصية محبوبة ومقدّرة كثيرا، وبصرف النظر عن أي شيء آخر، يمكنني أن أتخيل أنه سيتأثر بشدة بعدد الأشخاص الآخرين هنا وفي أماكن أخرى حول العالم والكومنولث، الذين أعتقد أيضا أنهم يشاركوننا خسارتنا وحزننا".

واختتم الأمير تشارلز بيانه: "لقد كان والدي العزيز شخصا مميزا للغاية، وأعتقد أنه قبل كل شيء كان سيكون مندهشًا من رد الفعل والأشياء المؤثرة التي قيلت عنه، ومن وجهة النظر هذه نحن وعائلتي ممتنون للغاية لكل ذلك، وهذا ما سوف يدعمنا خلال هذه الخسارة وفي هذا الوقت الحزين بشكل خاص. شكرا لكم".

​وأعلن قصر بكنغهام، أمس السبت، أن "مراسم الجنازة للأمير فيليب ستقام في 17 نيسان/ أبريل الجاري"، مؤكدا أن الأمير هاري "يعتزم الحضور".

The Prince of Wales pays tribute to The Duke of Edinburgh on behalf of The Royal Family. pic.twitter.com/tDP0rkKGzc — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 10, 2021

وأضاف: "ستقام الصلاة في كنيسة سانت جورج في قلعة وندزور، يسبقها دقيقة صمت وطنية"، مؤكدا عدم وجود حضور عام ولا موكب مسبق.

وتوفي الأمير فيليب عن 99 عاما بعد أن قضى أكثر من 70 عاما إلى جانب الملكة إليزابيث في صميم النظام الملكي البريطاني.