إسرائيل توجه رسالة شكر للملك المغربي الراحل

توجه رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب، دافيد غوفرين، أمس السبت، برسالة شكر لملك المغرب محمد الخامس الراحل، بالتزامن وإحياء ذكرى ضحايا الهولوكست في إسرائيل.

واستذكر غوفرين موقف الملك محمد الخامس حين رفض تسليم يهود المملكة إلى نظام فيشي الفرنسي، على الرغم من الضغوط العديدة التي مورست عليه وعلى اليهود وقتها، وفقا لما نقله موقع "أي 24" الإسرائيلية.

وقال غوفرين: "نحيي ذكرى 6 مليون يهودي لقوا حتفهم بسبب الهولوكست النازية وهذه مناسبة لنقول شكرا للراحل محمد الخامس ملك المغرب على رفضه تسليم يهود المملكة إلى نظام فيشي الفرنسي... يجب أن نتذكر وألا ننسى".

وكان الملك محمد الخامس الذي تولى الحكم في المغرب من1929/ 1961، قد رفض الموافقة على القوانين النازية لحكومة فيشي، ورفض تسليم المواطنين اليهود لألمانيا.

وقال حينها جملته الشهيرة: "أنا لست ملك المسلمين فقط، وإنما ملك لكل المغاربة".

وينقسم المغاربة اليهود إلى "المغوراشيم" و"الطشابيم" الذين سكنوا المغرب قبل الفتح العربي الإسلامي، وترجع أصول الطشابيم إلى الأمازيغ الذين تحولوا إلى اليهودية وكانوا أصلا أبناء الأرض المغربية، أما المغوراشيم فهم اليهود الذين فروا من إسبانيا والبرتغال بعد طردهم من قبل فرديناند وإيزابيلا عام 1492.

وتعد مدينة الدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية للمغرب) اليوم، أكبر تجمع لليهود في المغرب، كما يوجد عدد من معتنقي اليهودية في كل من مراكش والرباط والصويرة وفاس وطنجة.

ويبلغ عدد المعابد الخاصة باليهود ومزارات والمدافن المقدسة 33 معبدا في العديد من مختلف المدن المغربية.