إعلام: سر غياب ميغان عن جنازة الأمير فيليب

كشفت وسائل إعلام أمريكية سر غياب ميغان، زوجة الأمير هاري، عن جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والتي ستقام السبت المقبل، بحضور عائلي ضيق.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "ميغان، زوجة الأمير هاري، والتي تتوقع قدوم طفلها الثاني هذا الصيف، نصحها طبيبها بعدم السفر إلى المملكة المتحدة من كاليفورنيا".

وكان قصر باكنغهام حسم الجدل حول حضور الأمير هاري جنازة جده الأمير فيليب. وقال متحدث باسم القصر الملكي البريطاني: "سنؤكد قائمة الضيوف يوم الخميس، لكن ما يمكنني قوله للناس هو أن دوق ساسكس يخطط للحضور".

وتوفي الأمير فيليب عن عمر يناهز الـ100 عاما، بعد أن قضى أكثر من 70 عاما إلى جانب الملكة إليزابيث في قلب النظام الملكي البريطاني. ووافقت الأخيرة على حفل مقتبس من الخطة التي وافق عليها دوق الأمير فيليب منذ سنوات، بسبب قيود كورونا، وسيتم دفنه، في جنازة خاصة في كنيسة القديس جورج في وندسور، أو ما يعرف باسم "الجنازة الملكية الاحتفالية".

في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، أنه لن يحضر جنازة الأمير فيليب لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة المالكة بموجب قيود كورونا. وقال البيان إنه "نظرا لقيود جائحة كورونا، يمكن لـ30 شخصا فقط حضور جنازة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة".