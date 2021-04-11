إعلام: مسلح يطلق النار داخل فندق في هاواي ويتحصن في إحدى غرفه

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد 11 أبريل/نيسان، عن إطلاق النار في فندق في ولاية هاواي الأمريكية، وتحصنه بداخله.

ونقل موقع "هاوي نيوز ناو" الأمريكي عن الشرطة في المنطقة إنها تطوق فندق في هونولولو في ولاية هاواي الأمريكية.

وأوضحت الشرطة أن مسلحا أطلق النار عبر باب غرفة أحد النزلاء، وتحصن بداخلها.

ولم تعلن الشرطة الأمريكية أنه وقع أي إصابات جراء إطلاق النار في الفندق.

وقالت الشرطة الأمريكية: "النزلاء والموظفون في منتجع وفندق كاهالا يحتمون في أماكنهم، وتم إجلاء النزلاء من الغرف القريبة من الحادث".

ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط في الشرطة، قوله: "لم تقع إصابات... ننتظر استسلام المشتبه به".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ضيوفا في قاعة الرقص في فندق هاواي والشرطة تنتشر في مكان الحادث.

وقال شاهد عيان لوكالة "رويترز" إن ما يتراوح بين 75 و80 شخصا في قاعة الرقص.

Hawaii resort on lockdown after 'armed military man fires multiple rounds through the door of hotel room' https://t.co/N1qsPgNFWl pic.twitter.com/8HL1HQBhJi — Daily Mail US (@DailyMail) April 11, 2021

​وبدأ الحادث حوالي الساعة السادسة مساء، عندما أطلق المشتبه به الرصاص. وذكر الموقع الإخباري نقلا عن مصادر أن المشتبه به من أفراد البحرية.