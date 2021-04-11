إيران تتحدث عن "عمل تخريبي" وراء حادث محطة نطنز النووية

كشفت لجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، عن تعرض محطة نطنز النووية الواقعة وسط إيران لعمل تخريبي، نافيا تعرض شبكة توزيع الكهرباء في المحطة إلى خلل جزئي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن المتحدث باسم لجنة الطاقة النووية في البرلمان، مالك شريعتي نياسر، قوله إن "هذا الحادث في ذكرى اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية وأثناء جهود إيران لإجبار الغرب على رفع العقوبات، هو أمر مريب جداً من التخريب والتسلل".

وأضاف النائب عن العاصمة طهران: "بعد إبلاغنا في مجلس النواب بما حدث، سنتابع أبعاد الموضوع وتفاصيله وبعد تلخيصه سيعلن الرأي".

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أعلن، في وقت سابق، عن تعرض شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز في محافظة أصفهان إلى خلل جزئي.

وشهد مفاعل نطنز النووي، في يوليو/تموز 2020، انفجارا في مبنى تابع له، قالت طهران -وقتها- إنه "نتج عن عملية تخريبية".

يشار إلى أن مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم مساحته 100 ألف متر مربع، وقد أنشئ تحت الأرض بـ8 أمتار ومحمي بجدار سمكه 2.5 متر، يحميه جدار آخر خرساني.