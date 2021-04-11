تركيا تختبر محرك صاروخي هجين لمهمة إلى القمر...فيديو

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك اليوم الأحد، 11 أبريل / نيسان، أن تركيا اختبرت بنجاح محركًا صاروخيًا هجينًا قد يُستخدم في مهمة إلى القمر.

وكتب على تويتر: "نحن نواصل استعداداتنا للهبوط الصعب، وهي المرحلة الأولى من المهمة القمرية في إطار برنامج الفضاء الوطني. لقد تم اختبار نظام الدفع لصاروخ FireSonda (SORS) ومحرك الصاروخ RocketHibrit بنجاح".

Milli Uzay Programı kapsamındaki Ay Misyonunun ilk aşaması olan sert iniş için hazırlıklarımız sürüyor.



Delta V’nin geliştirdiği;



🔥Sonda Roketi’nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi



🚀Hibrit roket motor testi



🎯Tam başarılı!#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷@SavunmaSanayii pic.twitter.com/gMUqIAGvuB — Mustafa Varank (@varank) April 11, 2021

في 28 فبراير/شباط، أعلن فارانك أن تركيا تستعد لإرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر في عام 2023 باستخدام صاروخ يتم تطويره في البلاد. وشدد الوزير على أن برنامج الفضاء التركي يهدف إلى جلب البلاد إلى "قمة الدوري في قطاع الفضاء".