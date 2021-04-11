أردوغان يدعو روسيا وأوكرانيا لحل خلافاتهما سلميا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تبذل جهودًا لحل التوتر في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات.

وقال أردوغان في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: " من أجل مستقبل هادئ وآمن في منطقتنا نريد أن يتوصل كلا البلدين إلى حل الخلافات في أقرب وقت ممكن من خلال المفاوضات وبطريقة سلمية".

وشدد الرئيس التركي على أن: "تركيا تبذل جهودا في هذا الاتجاه".

وأكد أردوغان، لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارة الأخيرة إسطنبول، أمس السبت، على دعم بلاده لوحدة الأراضي الأوكرانية، مجددا تأكيده على "عدم الاعتراف بضم القرم".

وكان زيلينسكي، قد بحث مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، تفاقم الوضع الأمني في دونباس، وقال، إن حلف شمال الأطلسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في دونباس.

وفي وقت سابق، في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، تم الإعلان عن زيادة حدة القصف من قبل القوات الأوكرانية.

ولم يستبعد رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين، احتمال شن كييف هجوما واسع النطاق على دونباس، مشيرًا إلى أن "كل شيء جاهز لدى أوكرانيا لذلك".